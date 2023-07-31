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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин не выдержит многолетней войны против Украины – Зеленский

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Зеленский ответил, может ли война в Украине пойти по сирийскому сценарию
Зеленский ответил, может ли война в Украине пойти по сирийскому сценарию
Фото: president.gov.ua

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не выдержит многолетней полномасштабной войны против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo, опубликованном 31 июля на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Журналист задал Зеленскому вопрос о прокси-войне, которую Россия много лет ведет в Сирии, и спросил, может ли с Украиной произойти то же самое.

"Не может – Путин не проживет столько лет. И он в том темпе, в котором воюет с нами, не воевал в Сирии. Хотя там страшные страдания и разрушения, это другая война... Вся армия РФ борется сегодня с Украиной, вся армия пришла на нашу землю", – сказал он.

Зеленский отметил, что мир не объединился вокруг сирийской трагедии, и это была ошибка.

"Он [Путин] умрет – это абсолютно понятно. И 10 лет он не выдержит. Он уже не та фигура", – сказал Зеленский.

Контекст:

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали сирийские правительственные войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. Война привела в глубокому гуманитарному кризису в стране. ООН в мае этого года сообщала, что 15,3 млн граждан страны нуждаются в гуманитарной помощи, что составляет почти 70% населения Сирии. А серия землетрясений, произошедших в феврале, только усугубила ситуацию в стране.

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, война России против Украины, война в Сирии
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