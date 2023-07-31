Путин не выдержит многолетней войны против Украины – Зеленский

Зеленский ответил, может ли война в Украине пойти по сирийскому сценарию Фото: president.gov.ua

Журналист задал Зеленскому вопрос о прокси-войне, которую Россия много лет ведет в Сирии, и спросил, может ли с Украиной произойти то же самое.

"Не может – Путин не проживет столько лет. И он в том темпе, в котором воюет с нами, не воевал в Сирии. Хотя там страшные страдания и разрушения, это другая война... Вся армия РФ борется сегодня с Украиной, вся армия пришла на нашу землю", – сказал он.

Зеленский отметил, что мир не объединился вокруг сирийской трагедии, и это была ошибка.

"Он [Путин] умрет – это абсолютно понятно. И 10 лет он не выдержит. Он уже не та фигура", – сказал Зеленский.