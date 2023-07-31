Путин не выдержит многолетней войны против Украины – Зеленский

Журналист задал Зеленскому вопрос о прокси-войне, которую Россия много лет ведет в Сирии, и спросил, может ли с Украиной произойти то же самое.
"Не может – Путин не проживет столько лет. И он в том темпе, в котором воюет с нами, не воевал в Сирии. Хотя там страшные страдания и разрушения, это другая война... Вся армия РФ борется сегодня с Украиной, вся армия пришла на нашу землю", – сказал он.
Зеленский отметил, что мир не объединился вокруг сирийской трагедии, и это была ошибка.
"Он [Путин] умрет – это абсолютно понятно. И 10 лет он не выдержит. Он уже не та фигура", – сказал Зеленский.
Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали сирийские правительственные войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. Война привела в глубокому гуманитарному кризису в стране. ООН в мае этого года сообщала, что 15,3 млн граждан страны нуждаются в гуманитарной помощи, что составляет почти 70% населения Сирии. А серия землетрясений, произошедших в феврале, только усугубила ситуацию в стране.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.