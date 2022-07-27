Рада запретила на период войны требовать долги за ЖКХ с жителей прифронтовых территорий

Об этом в Тelegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Норма распространяется на услуги в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных действий или находившихся во временной оккупации. Соответствующий перечень населенных пунктов утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, говорится в сообщении.
Также запрет касается взысканий за неоплату услуг ЖКХ в отношении недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и было уничтожено или повреждено в результате военных действий.
Закон поддержали 312 депутатов. Железняк уточнил, что он не голосовал.
6 марта министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил о решении правительства не штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг. "Люди не должны нести дополнительную финансовую обузу по оплате коммунальных услуг. Поэтому правительство приняло решение запретить взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", – заявил он. Также Кабинет Министров запретил останавливать предоставление коммунальных услуг в случае их неоплаты.