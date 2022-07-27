Рада запретила на период войны требовать долги за ЖКХ с жителей прифронтовых территорий

Об этом в Тelegram сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Норма распространяется на услуги в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных действий или находившихся во временной оккупации. Соответствующий перечень населенных пунктов утвержден приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, говорится в сообщении.

Также запрет касается взысканий за неоплату услуг ЖКХ в отношении недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания такого физического лица и было уничтожено или повреждено в результате военных действий.

Закон поддержали 312 депутатов. Железняк уточнил, что он не голосовал.