Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату коммуналки

"Люди не должны нести дополнительную финансовую обузу по оплате коммунальных услуг. Поэтому правительство приняло решение запретить взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", – заявил он.

Также правительство запретило останавливать предоставление коммунальных услуг в случае их неоплаты.