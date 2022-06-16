Российский ведущий Козырев: Ну ее в жопу, эту русскую культуру, если в результате выходит Буча

"Все это – реально какая-то пошлая, неуместная фигня по сравнению с тем, что мои друзья и родственники [в Украине] несколько недель жили в подвале, спасая своих детей от голода и жажды. Эти наши рефлексии сейчас на хрен никому не нужны – надо просто молчать в тряпочку, потому что мы выглядим, как бездушные скоты, по отношению к украинцам", – заявил ведущий.

Он рассказал, что родители его супруги до нападения России на Украину жили в Северодонецке Луганской области, но после обстрелов города российскими оккупантами лишились квартиры.

"Первые недели войны мы занимались тем, что вытаскивали оттуда двоюродных сестер, племянников, братьев, друзей. Некоторых мы сумели вывезти из страны, некоторых – перевезти в более безопасное место, с некоторыми связь постоянная, с некоторыми – прерывистая, потому что они под бомбежками. И каждый раз когда я натыкаюсь на очередной срач по поводу отмены русской культуры… – рассказал Козырев. – Ну ее в жопу, эту русскую культуру, если в результате выходит Буча".