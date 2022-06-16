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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский ведущий Козырев: Ну ее в жопу, эту русскую культуру, если в результате выходит Буча

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Козырев: Мы выглядим, как бездушные скоты, по отношению к украинцам
Козырев: Мы выглядим, как бездушные скоты, по отношению к украинцам
Фото: Misha Kozyrev. / Facebook

Российский телеведущий Михаил Козырев в интервью, которое 15 июня опубликовано на сайте издания "Новая газета. Европа", назвал скотством "дискуссии о судьбах русской культуры" после того, как Россия напала Украину.

"Все это – реально какая-то пошлая, неуместная фигня по сравнению с тем, что мои друзья и родственники [в Украине] несколько недель жили в подвале, спасая своих детей от голода и жажды. Эти наши рефлексии сейчас на хрен никому не нужны – надо просто молчать в тряпочку, потому что мы выглядим, как бездушные скоты, по отношению к украинцам", – заявил ведущий.

Он рассказал, что родители его супруги до нападения России на Украину жили в Северодонецке Луганской области, но после обстрелов города российскими оккупантами лишились квартиры.

"Первые недели войны мы занимались тем, что вытаскивали оттуда двоюродных сестер, племянников, братьев, друзей. Некоторых мы сумели вывезти из страны, некоторых – перевезти в более безопасное место, с некоторыми связь постоянная, с некоторыми – прерывистая, потому что они под бомбежками. И каждый раз когда я натыкаюсь на очередной срач по поводу отмены русской культуры… – рассказал Козырев. – Ну ее в жопу, эту русскую культуру, если в результате выходит Буча".

Контекст:

Козырев является основателем российского радио "Максимум" и "Нашего радио". С 2010 года работает ведущим на российском оппозиционном канале "Дождь". 

После того, как канал в РФ признали иностранным агентом, сотрудники редакции выехали за границу. По словам Козырева, новая студия находится в Риге, а возобновить вещание команда планирует в июле или августе. 

Сам Козырев вместе с семьей находится сейчас в Великобритании.

Теги: Буча, война России против Украины, Михаил Козырев
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