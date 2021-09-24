В СБУ заявили, что получили новые доказательства институционального присутствия РФ в оккупированной части Донецкой области

Выдача официальных документов РФ учреждениям, расположенным на оккупированной территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует их Фото: Служба безпеки України / Facebook

Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в "ДНР". А "министерство образования "ДНР" возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России.

Сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в "ДНР" приняли концепцию реформирования образования и науки на 2016–2021 годы. Ее основная цель – введение в образовательной сфере стандартов РФ.

"Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020–2021 годы. Но институциональная интеграция "ДНР" в состав Российской Федерации началась уже с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал указ №74, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой "ДНР", – уточнили в спецслужбе.

По данным правоохранителей, сейчас представители "ДНР" пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

В 2019–2020 годах выпускникам учебных заведений "ДНР", аккредитованных в России, было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составило более восьми тысяч.

"Выдача официальных документов РФ организациям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры так называемых "ДНР" и "ЛНР", – заявили в Службе безопасности.

Российские чиновники подписывают документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины.

"В одном из писем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой "ДНР". Своим письмом Лавров удовлетворил ходатайство депутата Государственной Думы РФ Геннадия Онищенко, который является первым заместителем председателя комитета по вопросам образования и науки", – подчеркнули правоохранители.

СБУ обладает доказательствами того, что "министр образования "ДНР» Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России. В 2002 году он работал в сфере образования в непризнанной республике Приднестровье. В 2015-м переехал в "ДНР".

"Это лишь часть фактов, которые СБУ удалось собрать в результате системной работы по временно оккупированных территорий Украины. Полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве", – отметили в релизе.