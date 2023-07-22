Россияне из артиллерии обстреляли Никополь, ранены три мирных жителя – ОВА

"Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома", – написал Лысак.
Также в результате обстрела повреждены восемь частных домов, девять хозяйственных построек и линия электропередач.
Ночью оккупанты совершили повторный обстрел города. Под вражеский огонь попало промышленное предприятие. Обошлось без жертв.
Помимо этого, украинские военные сбили один российский дрон типа Shahed.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ.