Россияне из артиллерии обстреляли Никополь, ранены три мирных жителя – ОВА

В результате обстрела повреждены восемь частных домов, девять хозяйственных построек и линия электропередач Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома", – написал Лысак.

Также в результате обстрела повреждены восемь частных домов, девять хозяйственных построек и линия электропередач.

Ночью оккупанты совершили повторный обстрел города. Под вражеский огонь попало промышленное предприятие. Обошлось без жертв.

Помимо этого, украинские военные сбили один российский дрон типа Shahed.