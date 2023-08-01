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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне там будут гореть". Ермак опубликовал видео, как пять ракет HIMARS уничтожили пять позиций оккупантов на острове Джарылгач

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Оккупанты обустроили на острове Джарылгач военный полигон, отмечали украинские военные
Оккупанты обустроили на острове Джарылгач военный полигон, отмечали украинские военные
Скриншот: Андрій Єрмак / Telegram

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 1 августа опубликовал в Telegram видео работы РСЗО HIMARS по позициям российских оккупантов на острове Джарылгач в Херсонской области.

"Наш Джарылгач. Россияне там будут гореть", – написал комментарий к видео руководитель ОПУ.

На видеокадрах видны пять подразделений оккупантов, некоторые проводят построение, другие – подготовку. Российские позиции атаковали РСЗО HIMARS, которые есть на вооружении сил обороны Украины.  

"Пять ракет HIMARS – пять попаданий. Враг пытается спрятаться в кустах и тренировочных окопах, но ракета HIMARS имеет другие планы – прямое попадание по врагу", – говорится на титрах к видео.

Контекст:

Джарылгач – необитаемый остров в акватории Черного моря на юге Херсонской области. На его территории расположен Джарылгачский национальный природный парк, созданный в 2009 году. Джарылгачский залив имеет статус водно-болотных угодий международного значения.

Генштаб ВСУ сообщал, что оккупационные войска с помощью песка соединили Джарылгач с материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное. Украинские военные отмечали, что это сделано, чтобы использовать природоохранную территорию национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Эксперты сообщали, что на острове Джарылгач оккупанты уничтожили всю растительность.

Теги: Украина, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, остров, Офис президента Украины, Андрей Ермак, потери армии России, российские оккупанты, HIMARS
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