"Россияне там будут гореть". Ермак опубликовал видео, как пять ракет HIMARS уничтожили пять позиций оккупантов на острове Джарылгач

"Наш Джарылгач. Россияне там будут гореть", – написал комментарий к видео руководитель ОПУ.
На видеокадрах видны пять подразделений оккупантов, некоторые проводят построение, другие – подготовку. Российские позиции атаковали РСЗО HIMARS, которые есть на вооружении сил обороны Украины.
"Пять ракет HIMARS – пять попаданий. Враг пытается спрятаться в кустах и тренировочных окопах, но ракета HIMARS имеет другие планы – прямое попадание по врагу", – говорится на титрах к видео.
Джарылгач – необитаемый остров в акватории Черного моря на юге Херсонской области. На его территории расположен Джарылгачский национальный природный парк, созданный в 2009 году. Джарылгачский залив имеет статус водно-болотных угодий международного значения.
Генштаб ВСУ сообщал, что оккупационные войска с помощью песка соединили Джарылгач с материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное. Украинские военные отмечали, что это сделано, чтобы использовать природоохранную территорию национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.
Эксперты сообщали, что на острове Джарылгач оккупанты уничтожили всю растительность.