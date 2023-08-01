"Россияне там будут гореть". Ермак опубликовал видео, как пять ракет HIMARS уничтожили пять позиций оккупантов на острове Джарылгач

"Наш Джарылгач. Россияне там будут гореть", – написал комментарий к видео руководитель ОПУ.

На видеокадрах видны пять подразделений оккупантов, некоторые проводят построение, другие – подготовку. Российские позиции атаковали РСЗО HIMARS, которые есть на вооружении сил обороны Украины.

"Пять ракет HIMARS – пять попаданий. Враг пытается спрятаться в кустах и тренировочных окопах, но ракета HIMARS имеет другие планы – прямое попадание по врагу", – говорится на титрах к видео.