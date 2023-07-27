Российские оккупанты запретили мирным жителям доступ на Арабатскую стрелку

Такое решение, пишет "Интерфакс", принял "оперативный штаб республики Крым" под "председательством" незаконного "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Сообщается, что запрет вводится "до особого распоряжения" и необходим для "локализации угроз безопасности" населению Крыма, военным и другим объектам оккупантов. Попасть на Арабатскую стрелку смогут только сотрудники экстренных служб, а также гражданские лица, выполняющие "работы оборонного значения".

Контекст:

Арабатская стрелка – коса протяженностью около 113 км и шириной до восьми км в северо-восточной части Крыма. Отделяет залив Сиваш от Азовского моря, соединяет Крым с Херсонской областью Украины.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Херсонской области, включая Арабатскую стрелку, российские захватчики используют часть курортных учреждений в качестве военных баз, здесь же размещается штаб российской группировки войск "Днепр".

В июне 2023 года по базам захватчиков на Арабатской стрелке было нанесено несколько ударов. Так, о взрывах на базах отдыха, которые российские оккупанты захватили и используют для своих нужд, сообщалось 9-го и 10 июня. Оккупанты заявляли о применении Украиной ракет Storm Shadow, украинские военные не комментировали взрывы.

"Центр журналистских расследований" установил, что удару 10 июня подвергся отель Chalet Thermal в селе Счастливцево Херсонской области. Местные жители рассказали журналистам, что после удара загорелись два корпуса, которые были захвачены и заселены оккупационной администрацией – чиновниками из России и местными коллаборантами. Подтверждена гибель оккупантов, в том числе высокопоставленных.