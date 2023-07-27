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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты запретили мирным жителям доступ на Арабатскую стрелку

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В июне на Арабатской стрелке было несколько прилетов, теперь оккупанты закрыли ее для гражданских
В июне на Арабатской стрелке было несколько прилетов, теперь оккупанты закрыли ее для гражданских
Скриншот: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Оккупационные "власти" временно оккупированного Крыма закрыли доступ для гражданских лиц на Арабатскую стрелку. Запрет начнет действовать с 20.00 31 июля, сообщает российское информагентство "Интерфакс".

Такое решение, пишет "Интерфакс", принял "оперативный штаб республики Крым" под "председательством" незаконного "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Сообщается, что запрет вводится "до особого распоряжения" и необходим для "локализации угроз безопасности" населению Крыма, военным и другим объектам оккупантов. Попасть на Арабатскую стрелку смогут только сотрудники экстренных служб, а также гражданские лица, выполняющие "работы оборонного значения".

Контекст:

Арабатская стрелка – коса протяженностью около 113 км и шириной до восьми км в северо-восточной части Крыма. Отделяет залив Сиваш от Азовского моря, соединяет Крым с Херсонской областью Украины.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав часть Херсонской области, включая Арабатскую стрелку, российские захватчики используют часть курортных учреждений в качестве военных баз, здесь же размещается штаб российской группировки войск "Днепр".

В июне 2023 года по базам захватчиков на Арабатской стрелке было нанесено несколько ударов. Так, о взрывах на базах отдыха, которые российские оккупанты захватили и используют для своих нужд, сообщалось 9-го и 10 июня. Оккупанты заявляли о применении Украиной ракет Storm Shadow, украинские военные не комментировали взрывы.

"Центр журналистских расследований" установил, что удару 10 июня подвергся отель Chalet Thermal в селе Счастливцево Херсонской области. Местные жители рассказали журналистам, что после удара загорелись два корпуса, которые были захвачены и заселены оккупационной администрацией – чиновниками из России и местными коллаборантами. Подтверждена гибель оккупантов, в том числе высокопоставленных.

Теги: Крым, оккупация, Херсонская область, Арабатская стрелка, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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