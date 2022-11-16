САП направила в суд дело экс-прокурора, обвиняемого в завладении 8 кг золота

В САП отметили, что сейчас экс-прокурор занимается адвокатской деятельностью. Его обвиняют в завладении 8 кг золота стоимостью более 11 млн грн путем злоупотребления служебным положением и подделки служебных документов (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса).

"В конце 2019-го – начале 2020 года прокурор местной прокуратуры Киева в соответствии с приказом о командировке был привлечен в состав группы прокуроров Генеральной прокуратуры. Используя предоставленные полномочия, прокурор подделал процессуальные документы и незаконно завладел 8 кг золота, что было предварительно изъято им во время обыска", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статей предусматривает максимальное наказание 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.