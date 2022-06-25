СБУ идентифицировала командира подразделения войск РФ, который давал приказ о ракетных обстрелах Ровенской области

"Сотрудники СБУ идентифицировали командира подразделения оккупационных группировок РФ, отдавшего приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно", – говорится в сообщении.

Российскому военному заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса).

"Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины", – добавили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Служба безпеки України / YouTube