СБУ идентифицировала командира подразделения войск РФ, который давал приказ о ракетных обстрелах Ровенской области

"Сотрудники СБУ идентифицировали командира подразделения оккупационных группировок РФ, отдавшего приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно", – говорится в сообщении.
Российскому военному заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса).
"Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины", – добавили в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Ровенской области 26 марта ракета попала в нефтебазу в городе Дубно. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщал, что нефтебаза полностью уничтожена. Жертв в результате обстрела не было.