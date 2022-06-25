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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала командира подразделения войск РФ, который давал приказ о ракетных обстрелах Ровенской области

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СБУ заочно объявила военному о подозрении
СБУ заочно объявила военному о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины идентифицировала командира подразделения войск РФ, который дал приказ обстреливать Дубно Ровенской области. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 25 июня.

"Сотрудники СБУ идентифицировали командира подразделения оккупационных группировок РФ, отдавшего приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно", – говорится в сообщении.

Российскому военному заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса).

"Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины", – добавили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

В Ровенской области 26 марта ракета попала в нефтебазу в городе Дубно. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщал, что нефтебаза полностью уничтожена. Жертв в результате обстрела не было.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Ровенская область, Дубно, ракеты
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