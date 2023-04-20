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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ идентифицировала российского оккупанта, подозреваемого в пытках жителей оккупированных территорий с применением удушающих газов

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СБУ объявила оккупанту о подозрении
СБУ объявила оккупанту о подозрении
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины идентифицировала личность российского оккупанта, который, по данным следствия, причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 20 апреля.

Речь идет о командире батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковнике Аюбе Эльдарове. В СБУ отметили, что в мае 2022 года года он был назначен "комендантом" поселка Черниговка во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области.

По данным следствия, в этой "должности" оккупант выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и массовым репрессиям против мирных жителей.

"С этой целью он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб России и местные коллаборанты. По приказу Эльдарова рашисты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. Пострадавших свозили в пыточную, которая была обустроена на территории местной оккупационной комендатуры России. В застенках к людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока. Задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных камерах, где держали украинских пленников. Таким образом, российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения сил обороны", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также "покрывал" убийства похищенных граждан своими подчиненными.

Кроме того, СБУ получила свидетельства трех местных жителей, которые были в российской пыточной и сумели выехать на подконтрольную Украине территорию.

"Среди них – житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосте и пытали из-за его подписки на украинский Telegram-канал. Другим незаконно заключенным был мужчина, которого захватчики обвинили в корректировке огня ВСУ. Еще одним пострадавшим является местный житель, поддерживавший в своих высказываниях украинских защитников. Все они засвидетельствовали причастность Эльдарова к совершению военных преступлений", – сообщили в пресс-центре.

Оккупанту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). 

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Запорожская область, пытки, война России против Украины, подозрение
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