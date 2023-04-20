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Суд арестовал 18 млн м³ газа, принадлежащего Новинскому, на 144 млн грн – СБУ

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Санкции против Новинского были введены в декабре 2022 года, а позже расширены
Санкции против Новинского были введены в декабре 2022 года, а позже – расширены
Фото: Вадим Новинский / Facebook

Суд арестовал имущество подсанкционного экс-нардепа Вадима Новинского. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 20 апреля.

Арест наложен на 18 млн м³ газа, который компании Новинского хранили в хранилищах "Укртрансгазу" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщили в СБУ.

Общая стоимость арестованного газа – более 144 млн грн.

"Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с РФ. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", – говорится в сообщении.

Но СБУ разоблачила схему и заблокировала ее. Продолжается расследование уголовного производства по ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору).

Контекст:

На официальном сайте Новинского сообщается, что он родился в городе Старая Русса Новгородской области РФ. Украинское гражданство получил в 2012 году, проживает на территории Украины с 2007 года.

В 2013-м был избран депутатом Верховной Рады по мажоритарному округу в Севастополе и вошел во фракцию Партии регионов, а в 2014 году стал народным депутатом Украины от Оппозиционного блока. 1 октября 2018 года Новинский сообщил, что возглавил всеукраинское общественное движение "Партия мира".

В 2019 году стал депутатом Верховной Рады IX созыва по мажоритарному округу, который полностью находится в пределах оккупированного сейчас Россией Мариуполя. В июле он сложил мандат, заявив, что сейчас "откровенно не до политики". 

В декабре СНБО ввел санкции против ряда представителей УПЦ МП и РПЦ, Новинский вошел в их число. В январе 2023-го санкции были расширены

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, газ, Вадим Новинский, арест, Укртрансгаз
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