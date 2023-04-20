Суд арестовал 18 млн м³ газа, принадлежащего Новинскому, на 144 млн грн – СБУ

Санкции против Новинского были введены в декабре 2022 года, а позже – расширены Фото: Вадим Новинский / Facebook

Арест наложен на 18 млн м³ газа, который компании Новинского хранили в хранилищах "Укртрансгазу" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщили в СБУ.

Общая стоимость арестованного газа – более 144 млн грн.

"Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с РФ. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", – говорится в сообщении.

Но СБУ разоблачила схему и заблокировала ее. Продолжается расследование уголовного производства по ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору).