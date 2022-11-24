СБУ провела обыски в энергокомпании, среди владельцев которой два бывших вице-спикера Госдумы РФ и "вор в законе"

Название компании в СБУ не обнародовали, но сообщили, что речь о юрлице, которое имеет в управлении объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и в Киеве.
СМИ вчера писали, что обыски СБУ провела у VS Energy, контролирующей "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".
По данным следствия, конечными владельцами энергокомпании являются граждане РФ, которые фигурируют в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны Украины. Их подозревают в создании преступной организации, которая наносит вред государственной безопасности Украины, говорится в релизе.
"Следовательно, действия правоохранителей направлены на минимизацию влияния РФ на энергосистему нашего государства, ставшую одной из целей российской агрессии, особенно накануне отопительного сезона", – подчеркнули в СБУ.
По информации СМИ, следствие проверяло информацию о том, что реальными бенефициарами компании являются граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.
В СБУ сообщили, что среди владельцев:
"Эти лица совместно с оборонным концерном России принимают участие в разработке и изготовлении товаров военного назначения и финансируют эту деятельность. Таким образом, создают угрозу обороноспособности и экономической безопасности Украины. Кроме доли на украинском энергорынке, они владеют активами в аннексированном Крыму и на территории страны-агрессора", – добавили в СБУ.
Обыски провели в рамках расследования по 10 статьям, в том числе о финансировании терроризма, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, легализации имущества, полученного преступным путем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 ноября журналисты программы "Схемы" ("Радіо Свобода") сообщили, что Печерский райсуд Киева наложил арест на контрольные пакеты подконтрольных россиянам "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".