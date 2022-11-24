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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ провела обыски в энергокомпании, среди владельцев которой два бывших вице-спикера Госдумы РФ и "вор в законе"

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СБУ подтвердила обыски в VS Energy
СБУ подтвердила обыски в VS Energy
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины провела обыски в энергокомпании, которая контролирует шесть украинских облэнерго и имеет российских владельцев. Об этом проинформировал в Telegram пресс-центр СБУ.

Название компании в СБУ не обнародовали, но сообщили, что речь о юрлице, которое имеет в управлении объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и в Киеве. 

СМИ вчера писали, что обыски СБУ провела у VS Energy, контролирующей "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". 

По данным следствия, конечными владельцами энергокомпании являются граждане РФ, которые фигурируют в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны Украины. Их подозревают в создании преступной организации, которая наносит вред государственной безопасности Украины, говорится в релизе. 

"Следовательно, действия правоохранителей направлены на минимизацию влияния РФ на энергосистему нашего государства, ставшую одной из целей российской агрессии, особенно накануне отопительного сезона", – подчеркнули в СБУ. 

По информации СМИ, следствие проверяло информацию о том, что реальными бенефициарами компании являются граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

В СБУ сообщили, что среди владельцев:

  • бывший вице-спикер Госдумы РФ, собственник футбольного клуба ЦСКА (речь о президенте клуба – Гинере), 
  • бывший вице-спикер Госдумы и представитель российского криминалитета, "вор в законе" ("Радіо Свобода" писало, что это Бабаков и Воеводин, всех троих медиа еще весной называло представителями группы, условно названной "столпы режима [президента РФ Владимира] Путина"). 

"Эти лица совместно с оборонным концерном России принимают участие в разработке и изготовлении товаров военного назначения и финансируют эту деятельность. Таким образом, создают угрозу обороноспособности и экономической безопасности Украины. Кроме доли на украинском энергорынке, они владеют активами в аннексированном Крыму и на территории страны-агрессора", – добавили в СБУ. 

Обыски провели в рамках расследования по 10 статьям, в том числе о финансировании терроризма, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, легализации имущества, полученного преступным путем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 ноября журналисты программы "Схемы" ("Радіо Свобода") сообщили, что Печерский райсуд Киева наложил арест на контрольные пакеты подконтрольных россиянам "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Госдума, обыск, следствие, мошенничество, война России против Украины, ЦСКА, вор в законе, Александр Бабаков, обыски, Служба безопасности Украины, энергосистема
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