СБУ обыскала связанного с Россией собственника пяти украинских облэнерго – СМИ

По данным СМИ, СБУ проверяла причастность к VS Energy российских бизнесменов Фото: epravda.com.ua

СМИ пишут, что следствие проверяет информацию о том, что реальными бенефициарами компании являются граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

"Олигархи уже находятся под санкциями, поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками", – сказал собеседник "Интерфакс-Украина".

Собеседник "Экономической правды" отметил, что VS Energy занимает 10% энергетического рынка Украины, который больше всего страдает от ударов российских войск.

Издание опубликовало фото сотрудника СБУ возле входа в компанию, когда там проводился обыск.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, к которому за комментарием по поводу обысков обратилось "Радіо Свобода", заявил, что СБУ занимается своими обязанностями.

"Они во время войны занимаются очень тщательно всеми объектами, к которым сегодня есть вопросы. Все происходит согласно действующему законодательству. Если происходят те или иные действия, события – значит, для этого есть определенные основания", – объяснил он.