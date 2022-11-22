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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ обыскала связанного с Россией собственника пяти украинских облэнерго – СМИ

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По данным СМИ, СБУ проверяла причастность к VS Energy российских бизнесменов
По данным СМИ, СБУ проверяла причастность к VS Energy российских бизнесменов
Фото: epravda.com.ua

22 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в VS Energy, которая контролирует компании "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили "Экономическая правда" и "Интерфакс-Украина".

СМИ пишут, что следствие проверяет информацию о том, что реальными бенефициарами компании являются граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

"Олигархи уже находятся под санкциями, поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками", – сказал собеседник "Интерфакс-Украина".

Собеседник "Экономической правды" отметил, что VS Energy занимает 10% энергетического рынка Украины, который больше всего страдает от ударов российских войск.

Издание опубликовало фото сотрудника СБУ возле входа в компанию, когда там проводился обыск.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, к которому за комментарием по поводу обысков обратилось "Радіо Свобода", заявил, что СБУ занимается своими обязанностями.

"Они во время войны занимаются очень тщательно всеми объектами, к которым сегодня есть вопросы. Все происходит согласно действующему законодательству. Если происходят те или иные действия, события – значит, для этого есть определенные основания", – объяснил он.

Контекст:

16 ноября журналисты программы "Схемы" ("Радіо Свобода") сообщили, что Печерский райсуд Киева наложил арест на контрольные пакеты подконтрольных россиянам "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СБУ, бизнес, арест, следствие, олигархи, бенефициар, обыски, Алексей Данилов, россияне, компании
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