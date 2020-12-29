СБУ заблокировала поставки фармацевтической продукции в ОРДЛО, с которых финансировались боевики "ДНР"

Злоумышленники, наладившие поставки фармацевтической продукции в ОРДЛО, участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым "министерством здравоохранения ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн грн Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заблокировала финансирование террористической организации "ДНР", которое проводилось с помощью масштабных незаконных поставок фармацевтической продукции на оккупированные территории Донбасса. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что заказывали поставки "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из так называемой "ДНР". Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию. Однако с территории РФ лекарственные средства через временно не подконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили на адреса донецких коммерсантов.

По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн грн.

Оперативники СБУ установили, что, получив продукцию, злоумышленники участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым "министерством здравоохранения ДНР". СБУ установила факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации.

"В пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области правоохранители задержали грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 млн грн. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители готовятся сообщить о подозрении фигурантам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.