В Донецкой области осудили одну из организаторов "референдума ДНР"

Участницу так называемого "референдума ДНР" приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на один год, сообщает Донецкая областная прокуратура.

В Донецкой области осудили одну из организаторов так называемого "референдума ДНР". Об этом 28 декабря сообщает Донецкая областная прокуратура.

Как уточнили в ведомстве, обвинительный приговор суд вынес депутату Лиманского городского совета VII созыва за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

"Судом установлено, что в мае 2014 года во время оккупации города Лиман и Лиманского района Донецкой области боевиками незаконных вооруженных формирований РФ женщина принимала активное участие в организации и проведении незаконного референдума в качестве члена территориальной и председателя участковой избирательных комиссий по признанию государственной независимости так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины. Вскоре после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.