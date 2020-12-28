Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня в районе Чермалыка Донецкой области.

Боевики на Донбассе 28 декабря ранили украинского военнослужащего. Об этом в Facebook сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Российские оккупанты нарушили режим прекращения огня в районе Чермалыка Донецкой области.

Раненного военнослужащего доставили в медицинское учреждение, где врачи оперативно оказали ему квалифицированную помощь.

Украинская сторона проинформировала представителей ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.