СМИ узнали подробности украинской операции по похищению самолета РФ. Она привела к обстрелу аэродрома

Как отмечает издание, в апреле – июле 2022 года гражданский айтишник Алексей (имя изменено) решил попытаться завербовать российских военных, чтоб те продали Украине самолет. Как раз тогда Верховная Рада разрешила платить вознаграждение за добровольную сдачу ВСУ российской техники, награда за самолет составляла $1 млн.

Айтишник сперва самостоятельно пообщался с более чем сотней российских пилотов, предварительно собрав данные о них из неофициальных платных сервисов. Затем он сузил круг к трем военным РФ и собрал на них досье. После этого через знакомых он обратился к ГУР для поддержки операции. Там приняли собранную им информацию, но продолжать сотрудничество отказались.

Тогда айтишник обратился к знакомому сотруднику Службы безопасности Максиму (имя изменено). Он, по словам участников операции, доложил "наверх". По цепочке служебной иерархии идея дошла до руководства СБУ, в частности тогдашнего главы Службы Ивана Баканова. СБУшник Максим присоединился к операции как оперативник.

У пилотов просили дополнительные подтверждения серьезности намерений. В частности, они отправляли видео своих самолетов. Но в обмен россияне ждали гарантий и денег от украинской стороны. За каждое видео потенциальные российские предатели просили от $5 тыс. Скриншоты этих видео 25 июля 2022-го публиковал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Several Russian military pilots were approached and even sent “proof-of-access” videos from inside their planes, in each case bearing a separate number hand-written on pieces of paper. Some of the footage from the inside of the planes was quite detailed and enlightening. pic.twitter.com/fxwOyZGtYv — Christo Grozev (@christogrozev) July 25, 2022

СБУ не нашла денег, чтобы "вложиться" в операцию и, как пишет издание, оперативник пошел искать их сам. Именно здесь, по утверждению собеседников журналистов, в операции появился Роман Червинский, который был знаком с СБУшником Максимом по службе.

На момент операции Червинский – заместитель командира воинской части в Силах спецопераций. Он уверяет, что согласовал действия со своим руководством, которое одобрило операцию.

Ориентировочно в мае 2022-го операция начала набирать обороты. По словам участников, ее санкционировали в Генштабе. В Киеве создали специальную рабочую группу, в которую, кроме вышеназванных участников, вошел военный из Воздушных сил Павел (имя изменено). Его помощь была нужна, чтобы проверить российских пилотов на профессионализм.

В конце концов организаторы операции выбрали одного женатого россиянина без детей Романа Носенко – пилота Су-24 и Су-34. На этом этапе украинцы поняли, что россияне могут вести с ними свою "игру", поэтому пытались получить как можно больше секретной информации от пилота из РФ: где он выполняет задачи, кто отдает приказы и курирует работу.

В целом план похищения самолета был таким: 23 июля пилот залетает в Украину в конкретном квадрате на определенной высоте, где его встречают украинские военные. На страже стояла ПВО, чтобы сбить россиянина, если он нарушит договоренности. Место посадки Носенко – аэродром Канатово в Кировоградской области. Пилот предложил его сам.

Носенко должен был сказать своим диспетчерам, что его подбили, а Украина сообщила бы о пленении пилота, подготовив "обломки" его самолета на месте происшествия. Мужчине выдали бы новые документы и спрятали в Украине или ЕС.

В день операции, 23 июля, когда российский пилот должен был прилететь на аэродром Канатово под Кропивницким, Россия выпустила по области 13 ракет. Из них восемь ударили по аэродрому Канатово.

От обстрела погиб командир воинской части, 17 военных получили ранения, были полностью уничтожены два боевых истребителя, другая техника, взлетная полоса, здания получили значительные повреждения.

4 августа, как пишет "Украинская правда", СБУ открыла уголовное производство по статьям "государственная измена" и "превышение власти". Следствие считает, что экс-разведчик Червинский не согласовал операцию с разведкой, то есть превысил полномочия. Также в СБУ утверждают, что Червинский самовольно отправил военных на аэродром, чтобы те встретили российский самолет.

Уже после публикации "Украинской правды" в СБУ подтвердили, что ведут расследование произошедшего. В ведомстве действия организатора операции назвали самовольными и подчеркнули, что именно они спровоцировали обстрел.