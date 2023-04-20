Самовольные действия украинских военных привели к обстрелу аэродрома и потерям в ВСУ, идет расследование – СБУ

"Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово 23 июля 2022 года. По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом воздушно-космических сил РФ", – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, российский пилот "якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины", но в результате "враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов".
"Эти данные и позволили ВС РФ совершить обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения", – объяснили в СБУ.
Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.
Концерн "Укроборонпром" 8 марта объявил вознаграждение в $1 млн за каждый угнанный или трофейный самолет российских оккупантов, сообщал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он подчеркивал, что украинские власти гарантируют "выдачу гражданства свободной страны" российским летчикам, "готовым участвовать в программе".
25 июля журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказывал, что история с "подкупом" российских пилотов стала "серьезной ошибкой" для ФСБ, в результате которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.