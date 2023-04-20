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Самовольные действия украинских военных привели к обстрелу аэродрома и потерям в ВСУ, идет расследование – СБУ

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Расследование СБУ ведет по двум статьям УК, в том числе о госизмене
Расследование СБУ ведет по двум статьям УК, в том числе о госизмене
Фото: СБ України / Твіттер

Летом 2022 года украинские военнослужащие пытались без согласования с командованием завербовать российского летчика, но в результате оккупанты обстреляли украинский аэродром. О расследовании инцидента проинформировала 20 апреля 2023 года Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово 23 июля 2022 года. По данным следствия, этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, решивших провести так называемую спецоперацию по завладению самолетом воздушно-космических сил РФ", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, российский пилот "якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины", но в результате "враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов".

"Эти данные и позволили ВС РФ совершить обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения", – объяснили в СБУ.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Концерн "Укроборонпром" 8 марта объявил вознаграждение в $1 млн за каждый угнанный или трофейный самолет российских оккупантов, сообщал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Он подчеркивал, что украинские власти гарантируют "выдачу гражданства свободной страны" российским летчикам, "готовым участвовать в программе".

25 июля журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказывал, что история с "подкупом" российских пилотов стала "серьезной ошибкой" для ФСБ, в результате которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, война, самолет, аэродром, следствие, Кировоградская область, расследование, истребители, самолеты, обстрелы, спецслужбы, война России против Украины, спецоперация, уголовное производство, погибшие, ранение, пилот, Служба безопасности Украины
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