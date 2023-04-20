СБУ сообщила о подозрении бывшей сотруднице "миграционной службы "ДНР", которая хотела уехать за границу

В СБУ сообщили, что женщина уехала в Киев как переселенка Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, женщина в начале полномасштабного вторжения РФ переехала в Киев под видом переселенки, поселилась в арендованной квартире и начала оформлять документы для выезда за границу.

В СБУ сообщили, что жительница Донецка в сентябре 2014 года добровольно вступила в созданный оккупантами орган. Ее назначили "старшим инспектором отдела адресно-справочной работы".

"На этой должности она выполняла указания местных гауляйтеров по подавлению движения сопротивления в регионе. Для этого враждебная приспешница собирала информацию от "районных паспортных отделов" оккупированного Донецка о данных местных жителей. Затем полученные сведения обобщали в единую адресную базу, которую боевики использовали для незаконных задержаний жителей города. Также злоумышленница вела учет так называемых "сторожевых карточек", где хранилась информация об украинских патриотах, разыскиваемых карательными органами "ДНР", – говорится в сообщении.

Во время обыска у женщины нашли трудовую книжку, которая свидетельствует о ее работе на оккупационные органы. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ей грозит до восьми лет лишения свободы.