Стратком ВСУ: Силы обороны поразили склад ракетного вооружения оккупантов возле Луганска. Фото, видео

Стратком ВСУ опубликовал соответствующее фото и видео.

Журналист Денис Казанский сообщил в Telegram, что прилет пришелся по территории шахты "Мащинская" в поселке Юбилейный, где располагались оккупационные войска.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В ходе полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, оккупанты захватили почти всю Луганскую область.

Силы обороны Украины деоккупировали 14 населенных пунктов области – это около 5–7% от общей территории региона, сообщали в ОВА 22 июня 2023 года.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.