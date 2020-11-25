Украина может за три-четыре года выплатить компенсации за разрушенное жилье на подконтрольной Киеву части Донбасса – Минреинтеграции

На подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей разрушено около 700 домов, но это не окончательные цифры, отметила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Украина может за три-четыре года выплатить компенсации жителям подконтрольных правительству районов Донбасса за разрушенное в ходе боевых действий жилье. Об этом заявила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагменты которого были опубликованы 25 ноября.

"Когда мы делали расчеты для Министерства финансов, чтобы перекрыть потребность по количеству разрушенного жилья на подконтрольной правительству территории, мы отталкивались от 698 единиц. То есть, по нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Эту информацию мы получаем от Луганской и Донецкой ОГА, которые с 2014 года фиксировали эти разрушения во время обстрелов и взрывов", – сказала она.

Голованчук отметила, что это не окончательная цифра, так как часть домов была восстановлена за собственные средства граждан или за счет международных организаций, еще к части домов не могут добраться, потому что они находятся на линии разграничения. Также некоторые объекты не были зарегистрированы как жилые дома.

Замминистра рассказала, что в 2021 году на эту программу предлагают выделить 114 млн грн.

"И если мы такими темпами сможем двигаться, то за три-четыре года мы сможем провести всю компенсацию... Я понимаю, что для большинства людей потеря имущества и иногда потеря родных в этих домах не может быть исчислена вообще никакими сотнями тысяч гривен. Но подчеркну, что через эту процедуру компенсируются утраченные имущественные права. То есть речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт его потери. Это ни в коем случае не исключает дальнейших шагов по компенсации фактического ущерба за потерю жилья", – сказала Голованчук, добавив, что компенсация за разрушенное жилье – это цивилизованный подход, применяемый в странах с вооруженными конфликтами.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.