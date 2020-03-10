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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинских военных обучат правилам диджитальной гигиены – заминистра обороны

Министерство обороны Украины разрабатывает политику урегулирования отношений украинских военных с интернетом и соцсетями. Правила диджитальной гигиены будут касаться всех военнослужащих, а не только тех, кто находится на передовой, заявила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова.

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Фролова: Если мы хотим иметь защиту, то нужно вводить ограничения
Фролова: Если мы хотим иметь защиту, то нужно вводить ограничения
Фото: mil.gov.ua

Украинских военных будут учить диджитальной гигиене с целью противодействовать гибридной войне. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованному 6 марта, сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова.

"Гибридная война тем и опасна, что она постоянно меняется, то есть методы меняются каждый день. Как только появляется возможность нанести точечный удар в какой-то элемент, сразу враг это делает... Мы имеем примеры рассылки врагом смс нашим ребятам. То есть есть установки, которые позволяют на линии разграничения разбрасывать смс, и наши бойцы периодически могут получать сообщения о том, что "вас ждут дома", что "покиньте позиции", то есть те вещи, которые могут психологически на них влиять", – сообщила Фролова.

По ее словам, целью таких действий является, в том числе, подстрекательство определенных настроений, дезинформирование и подталкивание к негативным действиям.

"Ограничения необходимы. Надо понимать, что если человек в армии, то он не может фотографировать и выкладывать фото с геолокацией, он не может публиковать, в каком подразделении он находится, он не может делать много других вещей, которые себе позволяет человек без погон. Мы к этому не привыкли, но так должно быть. Ведь если мы хотим иметь дисциплину, если мы хотим иметь защиту, то нужно вводить ограничения. Такие ограничения, кстати, существуют во всех армиях мира, они там действуют, и военные понимают, почему должны этому подчиняться", – отметила замминистра обороны.

В Минобороны разрабатывают документы – правила для общения военных в интернете.

Фролова добавила, что правила будут одинаковыми как для военных на передовой, так и для срочников в других регионах Украины.

"Это расположение: он сегодня во Львовской области, а завтра его перебрасывают. И по его перемещению можно отследить – куда дислоцируется подразделение. Какие военные участвуют в совместных учениях, какие имеют доступ к руководящим документам", – подчеркнула чиновница.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: военные, Министерство обороны Украины, Минобороны, политика, гибридная война, психология, военнослужащий, война на Донбассе, Алина Фролова
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