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В Белоцерковке Полтавской области началась выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Наборы продуктов питания от Фонда Рината Ахметова начали выдавать в поселке Белоцерковка Полтавской области. Эта помощь предназначена для вынужденных переселенцев из разных областей Украины, которые проживают на территории этой общины, сказано в сообщении Фонда.

"В целом Фонд Рината Ахметова отправил в Полтавскую область около 4 тыс. продуктовых наборов. Их выдача происходит в трех населенных пунктах – городе Полтава и в поселках Решетиловка и Белоцерковка. В каждом наборе – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов – 30 тыс. для переселенцев из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: СКМ, продукты, помощь, переселенцы, Полтавская область, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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