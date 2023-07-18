В Белоцерковке Полтавской области началась выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

"В целом Фонд Рината Ахметова отправил в Полтавскую область около 4 тыс. продуктовых наборов. Их выдача происходит в трех населенных пунктах – городе Полтава и в поселках Решетиловка и Белоцерковка. В каждом наборе – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов – 30 тыс. для переселенцев из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".