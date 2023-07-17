В Киев прибыла глава USAID. Она объявит о выделении помощи на $500 млн

"Добро пожаловать снова в Киев, госпожа администратор USAID Пауэр", — написала Бринк.

Welcome back to Kyiv, * Administrator @PowerUSAID!

Ласкаво просимо знову до Києва, пані Адміністраторко @PowerUSAID! pic.twitter.com/RtiIwqvtRG — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 17, 2023

Сама Пауэр написала в Twitter, что рада вернуться в Украину.

"Несмотря на то что украинцы борются с жестокостью [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина, они смотрят в будущее – внедряют инновации, трансформируют и восстанавливают. Следите за следующими днями, чтобы увидеть, как США сотрудничают с ними для создания будущего", – написала она.

It's good to be back in Ukraine.



Even as the Ukrainian people fight back against Putin's brutality, they are looking to the future – they're innovating, transforming & rebuilding. Follow along the next few days to see how the U.S. is partnering with them to build for the future. pic.twitter.com/eOfUqLW6cV — Samantha Power (@PowerUSAID) July 17, 2023

Во время визита Пауэр объявит о выделении более чем $500 млн на гуманитарную помощь Украине, где, по данным ООН, в помощи нуждаются приблизительно 17 млн человек. Об этом говорится в заявлении, переданном агентству Reuters.

Помощь, которая будет предоставляться через Организацию Объединенных Наций и другие партнерские неправительственные организации, направлена на поддержку людей, которые были перемещены или иным образом пострадали от войны. Она будет включать экстренную продовольственную помощь, медицинское обслуживание и чистую питьевую воду.

По данным агентства, во время своего визита в Украину Пауэр встретится с фермерами, энергетиками и аварийно-спасательными группами, а также посетит партнеров USAID, которые оказывают помощь пострадавшим в результате вторжения России.