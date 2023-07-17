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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киев прибыла глава USAID. Она объявит о выделении помощи на $500 млн

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Саманта Пауэр (справа) снова приехала в Украину
Саманта Пауэр (справа) снова приехала в Украину
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Администратор Агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр 17 июля прибыла в Киев. О визите сообщила в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Добро пожаловать снова в Киев, госпожа администратор USAID Пауэр", — написала Бринк.

Сама Пауэр написала в Twitter, что рада вернуться в Украину.

"Несмотря на то что украинцы борются с жестокостью [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина, они смотрят в будущее – внедряют инновации, трансформируют и восстанавливают. Следите за следующими днями, чтобы увидеть, как США сотрудничают с ними для создания будущего", – написала она.

Во время визита Пауэр объявит о выделении более чем $500 млн на гуманитарную помощь Украине, где, по данным ООН, в помощи нуждаются приблизительно 17 млн человек. Об этом говорится в заявлении, переданном агентству Reuters.

Помощь, которая будет предоставляться через Организацию Объединенных Наций и другие партнерские неправительственные организации, направлена на поддержку людей, которые были перемещены или иным образом пострадали от войны. Она будет включать экстренную продовольственную помощь, медицинское обслуживание и чистую питьевую воду.

По данным агентства, во время своего визита в Украину Пауэр встретится с фермерами, энергетиками и аварийно-спасательными группами, а также посетит партнеров USAID, которые оказывают помощь пострадавшим в результате вторжения России.

Контекст:

Это уже второй визит Пауэр в Украину с начала полномасштабного вторжения России. До этого Пауэр приезжала в октябре 2022 года.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Саманта Пауэр, USAID, гуманитарная помощь, финансовая помощь, война России против Украины
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