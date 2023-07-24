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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черкассах для переселенцев с Донбасса продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова

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В каждом наборе питательные продукты длительного хранения, отметили в Фонде
В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения, отметили в Фонде
Фото: akhmetovfoundation.org

Продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова продолжают получать вынужденные переселенцы из Донецкой области в Черкассах. Выдача проходит, в частности, в гуманитарном хабе Торецкой территориальной общины, сообщили 24 июля в пресс-службе организации.

"Чтобы поддержать людей, которые из-за войны теперь живут в Черкасской области, Фонд Рината Ахметова отправил туда 4 тыс. продуктовых наборов. Для многих внутренне перемещенных лиц эта гуманитарная помощь является одной из самых необходимых потребностей. В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов – 30 тыс. для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: Черкассы, Донбасс, продукты, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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