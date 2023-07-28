В Днепре четверых полицейских подозревают в крышевании банды похитителей. Глава Нацполиции сообщил об обысках

По предварительным данным, подозреваемые за деньги не привлекали к ответственности группу, совершившую разбойное нападение и несколько похищений людей с целью выкупа.

"Установлено, что семь человек под видом военнослужащих похитили в Днепре местных жителей для получения денежного выкупа. Злоумышленники требовали у мужчины и женщины деньги и ценные вещи. Нападавшие были разоблачены и задержаны. Однако некоторые руководители правоохранителей решили за неправомерную выгоду скрыть это преступление и не привлекать нападающих к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Четырем фигурантам сообщено о подозрении в служебном подлоге и сокрытии преступления, один из них уже задержан. Ему также сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, отметили в ГБР.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил в Telegram, что сегодня по этому делу проходят обыски в одном из райотделений полиции Днепра. Объявляют подозрение четырем полицейским: руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику.

Он также рассказал детали дела с участием своих подчиненных. По его словам, в марте 2022-го группа злоумышленников, выдавая себя за теробороновцев, похитили в Днепре супругов и пытками заставляли выплатить выкуп и ежемесячную "дань".

"Соседи потерпевших, которые стали свидетелями преступления, заявили в полицию. Поэтому пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Но ненадолго: злоумышленники прямо в коридоре "решали" вопрос с полицейскими. За $20 тыс. мучителей отпустили, а производство даже не регистрировали", – написал Клименко.