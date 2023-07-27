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Суд арестовал имущество экс-военкома Борисова и его семьи. В ГБР сообщили, что его родственники пытались вывезти Porche

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Родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу, отметили в ОГПУ
Родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу, отметили в ОГПУ
Фото: dbr.gov.ua

Суд арестовал имущество бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Об этом 27 июля сообщается в Facebook Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

Отмечается, что арестованы земельные участки площадью более 2 га в Одесской области, два дома (более 420 м²) и домовладение в Одессе (78,5 га), две квартиры и треть квартиры в Одессе, а также шесть элитных автомобилей – Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года, Mercedes-Benz EQV 2022 года, Mercedes-Benz GLE 400 2021 года, Porsche Macan GTS 2016 года и Audi A6 1999 года.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02WybfNBhANSVjtzHzm52yTQNrQGCrfCbD8qvrKHXikRFEZA1Y1Cg8vjpP567jwAPDl

Сообщается, что родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу, в частности – автомобиль Porsche.

"Пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска, – сказано в сообщении ГБР. – Автомобиль зарегистрирован на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу в отношении экс-военкома... У следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Автомобиль изъят. Замысел не удался".

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/videos/263727896396923/

25 июля Печерский райсуд Киева арестовал Борисова на два месяца с альтернативой внесения 150 млн грн залога.

По данным Офиса генпрокурора, в период действия военного положения члены семьи Борисова по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн. В ГБР уточнили, что военком подозревается в незаконном обогащении на сумму более 188 млн грн.

Контекст:

В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.

Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.

3 мая ГБР сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.

"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование, в котором говорится, что семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто. Борисов в телефонном разговоре с журналистом сначала заявил, что его семья ничем в Испании не владеет. Но после того, как журналисты предъявили факты, Борисов заявил, что его жена занимается там розничной торговлей, а сам он "не влезает в эти дела". Кроме того, он сказал, что не был в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.

28 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что Борисова уволили с должности. 4 июля на этот пост был назначен полковник Александр Охрименко, который до этого был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. 

Борисова задержали 24 июля.

Теги: автомобили, недвижимость, арест, следствие, военкомат, семья, имущество, квартира, суд, Офис генпрокурора, ГБР, Евгений Борисов
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