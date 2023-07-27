Суд арестовал имущество экс-военкома Борисова и его семьи. В ГБР сообщили, что его родственники пытались вывезти Porche

Отмечается, что арестованы земельные участки площадью более 2 га в Одесской области, два дома (более 420 м²) и домовладение в Одессе (78,5 га), две квартиры и треть квартиры в Одессе, а также шесть элитных автомобилей – Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года, Mercedes-Benz EQV 2022 года, Mercedes-Benz GLE 400 2021 года, Porsche Macan GTS 2016 года и Audi A6 1999 года.

Сообщается, что родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу, в частности – автомобиль Porsche.

"Пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска, – сказано в сообщении ГБР. – Автомобиль зарегистрирован на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу в отношении экс-военкома... У следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Автомобиль изъят. Замысел не удался".

25 июля Печерский райсуд Киева арестовал Борисова на два месяца с альтернативой внесения 150 млн грн залога.

По данным Офиса генпрокурора, в период действия военного положения члены семьи Борисова по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн. В ГБР уточнили, что военком подозревается в незаконном обогащении на сумму более 188 млн грн.