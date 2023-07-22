Бывшему одесскому военкому Борисову объявили о подозрении по трем статьям – Офис генпрокурора

По данным следствия, семья подозреваемого в период военного положения купила автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более 151 млн грн. В Офисе генпрокурора отметили, что официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.

Кроме этого, как сообщили в ведомстве, в начале декабря 2022 года подозреваемый, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

"В дальнейшем, во второй половине декабря 2022 года, должностное лицо, при отсутствии определенного для него Министерством здравоохранения заграничного лечения, путем обмана выехало за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции, на Сейшельских островах и в Королевстве Испания", – говорится в сообщении.

Бывшему военкому объявили о подозрении в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от воинской службы (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса).

"Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществлении привода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в ведомстве.