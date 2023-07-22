Бывшему одесскому военкому Борисову объявили о подозрении по трем статьям – Офис генпрокурора

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более 151 млн грн. В Офисе генпрокурора отметили, что официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.
Кроме этого, как сообщили в ведомстве, в начале декабря 2022 года подозреваемый, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.
"В дальнейшем, во второй половине декабря 2022 года, должностное лицо, при отсутствии определенного для него Министерством здравоохранения заграничного лечения, путем обмана выехало за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции, на Сейшельских островах и в Королевстве Испания", – говорится в сообщении.
Бывшему военкому объявили о подозрении в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от воинской службы (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса).
"Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществлении привода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в ведомстве.
Имени подозреваемого в ведомстве не называют, но, судя по обстоятельствам дела и опубликованному Офисом генпрокурора фото, речь идет об экс-руководителе Одесского регионального центра комплектования Евгении Борисове.
В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.
Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.
3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.
"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.
28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.