Военнослужащий Сазонов: Россияне прилагают все усилия, чтобы сорвать мобилизацию. Великие мастера ИПСО преуспевают

"Разговор, к которому мы готовы. Мобилизация – процесс принудительный и необходимый. Ни одна страна не способна вести полномасштабную войну, войну за свое существование без мобилизации. Не мы первые, не мы последние. От того, насколько слаженной и качественной она будет, зависит все. Понимая это, россияне прилагают все усилия, чтобы ее сорвать. Великие мастера ИПСО преуспевают. Темпы и результаты мобилизации сильно зависят от работы ТЦК и репутации их руководителей", – написал он.

Сазонов отметил, что "отдельные коррумпированные военнослужащие", как уволенный с должности одесского военкома Евгений Борисов, "врагу очень помогают."

"А еще полезные идиоты, которые выключают критическое мышление и носят руснявые вбросы. Русня быстро взяла кейс Борисова на вооружение. Время от времени наталкиваюсь на похожие новости, но в отношении других областей и со ссылкой на источники-помойки. Например, прости господи, на [экс-нардепа от Радикальной партии] Игоря Мосийчука, который носит фейк о взятках и виллах военкома Львовщины [Александра] Тищенко. Доказательная база – "журналистское расследование" самого Мосийчука. Друзья, ну камон. Ладно еще ноунеймы в Facebook, но уважаемые, казалось бы, редакции. Вы забыли, кто это?" – заявил военнослужащий.

Он подчеркнул, что мобилизация необходима и она будет продолжаться до тех пор, пока действует военное положение.

"Да, с проблемами, но гораздо лучше, чем могла бы. Помним, что среди сотрудников и глав ТЦК немало ветеранов, людей с боевым опытом и ранениями, которые были на войне, в отличие от тех, кто льет на них дерьмо. А в Минобороны это направление курирует не лишь бы кто, а Герой Украины, генерал-лейтенант [Александр] Павлюк. Поэтому давайте включать трезвость ума и принимать реальность такой, какой она есть. И хватит уже помогать врагу воплощать его планы по срыву мобилизации и дестабилизации ситуации внутри государства", – написал Сазонов.