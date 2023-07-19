Военнослужащий Сазонов: Россияне прилагают все усилия, чтобы сорвать мобилизацию. Великие мастера ИПСО преуспевают

"Разговор, к которому мы готовы. Мобилизация – процесс принудительный и необходимый. Ни одна страна не способна вести полномасштабную войну, войну за свое существование без мобилизации. Не мы первые, не мы последние. От того, насколько слаженной и качественной она будет, зависит все. Понимая это, россияне прилагают все усилия, чтобы ее сорвать. Великие мастера ИПСО преуспевают. Темпы и результаты мобилизации сильно зависят от работы ТЦК и репутации их руководителей", – написал он.
Сазонов отметил, что "отдельные коррумпированные военнослужащие", как уволенный с должности одесского военкома Евгений Борисов, "врагу очень помогают."
"А еще полезные идиоты, которые выключают критическое мышление и носят руснявые вбросы. Русня быстро взяла кейс Борисова на вооружение. Время от времени наталкиваюсь на похожие новости, но в отношении других областей и со ссылкой на источники-помойки. Например, прости господи, на [экс-нардепа от Радикальной партии] Игоря Мосийчука, который носит фейк о взятках и виллах военкома Львовщины [Александра] Тищенко. Доказательная база – "журналистское расследование" самого Мосийчука. Друзья, ну камон. Ладно еще ноунеймы в Facebook, но уважаемые, казалось бы, редакции. Вы забыли, кто это?" – заявил военнослужащий.
Он подчеркнул, что мобилизация необходима и она будет продолжаться до тех пор, пока действует военное положение.
"Да, с проблемами, но гораздо лучше, чем могла бы. Помним, что среди сотрудников и глав ТЦК немало ветеранов, людей с боевым опытом и ранениями, которые были на войне, в отличие от тех, кто льет на них дерьмо. А в Минобороны это направление курирует не лишь бы кто, а Герой Украины, генерал-лейтенант [Александр] Павлюк. Поэтому давайте включать трезвость ума и принимать реальность такой, какой она есть. И хватит уже помогать врагу воплощать его планы по срыву мобилизации и дестабилизации ситуации внутри государства", – написал Сазонов.
В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосейчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.
Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.
3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.
"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже назначил нового начальника одесского военкомата вместо уволенного Борисова – полковника Александра Охрименко, который был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.