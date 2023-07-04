Залужный назначил комбрига 14-й ОМБр новым начальником Одесского областного ТЦК

"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров – полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, – написал главком ВСУ. – Александр – боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине".

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома Борисова. В вечернем видеообращении Зеленский отметил, что "этого человека точно не должно быть в системе комплектования ВСУ".