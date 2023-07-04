Залужный назначил комбрига 14-й ОМБр новым начальником Одесского областного ТЦК

"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров – полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, – написал главком ВСУ. – Александр – боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине".
Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома Борисова. В вечернем видеообращении Зеленский отметил, что "этого человека точно не должно быть в системе комплектования ВСУ".
В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосейчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.
Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.
3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.
"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.