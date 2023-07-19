Одесский экс-военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн – НАПК

По его словам, это фактически рекордное заключение установления фактов незаконного обогащения – 188 млн грн.
"Только один объект, купленный в Испании на мать этим человеком, стоит €3,7 млн. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от €500 тыс.", – заявил Новиков.
Согласно пояснениям НАПК, средства были сформированы якобы путем предоставления ссуд, общая сумма которых составляет $4,2 млн.
Также Новиков заявил, что в деятельности одесского подразделения были установлены факты организации целых каналов незаконного выезда за границу.
В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосейчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.
Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.
3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.
"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.
28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.