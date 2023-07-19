Одесский экс-военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн – НАПК

По его словам, это фактически рекордное заключение установления фактов незаконного обогащения – 188 млн грн.

"Только один объект, купленный в Испании на мать этим человеком, стоит €3,7 млн. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от €500 тыс.", – заявил Новиков.

Согласно пояснениям НАПК, средства были сформированы якобы путем предоставления ссуд, общая сумма которых составляет $4,2 млн.

Также Новиков заявил, что в деятельности одесского подразделения были установлены факты организации целых каналов незаконного выезда за границу.