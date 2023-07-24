Сотрудники ГБР задержали бывшего одесского военкома, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн

В субботу, 22 июля, ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

"Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей, местоположение. Два дня продолжались активные поиски и в итоге в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

По данным Офиса генпрокурора, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн.

В ГБР уточнили, что военком подозревается в незаконном обогащении на сумму более 188 млн грн.