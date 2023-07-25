Суд арестовал бывшего одесского военкома Борисова и назначил ему залог

Борисов може выйти под 150 млн грн залога
Фото: Стас Юрченко / graty.me
Печерский районный суд Киева на заседании 25 июля избрал меру пресечения для бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Об этом сообщило издание "Ґрати".
Борисова отправили под стражу на два месяца с альтернативой внесения 150 млн грн залога.
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