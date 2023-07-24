Центр противодействия коррупции сообщил, что военкома Борисова, которого искали два дня, задержали возле здания ГБР. В Госбюро опровергли

"ГБР рапортует о задержании бывшего одесского военкома Борисова. Говорят, что искали Борисова два дня. Мол, тот пытался убежать, применял средства конспирации, меняя номера телефонов, автомобилей и местоположение, – сказано в сообщении. – Интересно, как так получилось, что задержали Борисова буквально в нескольких десятках метров от здания ГБР? А как же тяжелые двухдневные поиски?"

В ГБР сообщение ЦПК опровергли, отметив, что на самом деле задержание произошло не возле здания Госбюро.

"Просто уже начали снимать те действия, которые происходили, возле центрального помещения ГБР", – отметила в комментарии "24 каналу" спикер ведомства Ольга Чеканова.

По ее словам, меру пресечения Борисову будут избирать 25 июля в Киеве.

По данным Офиса генпрокурора, в период действия военного положения члены семьи Борисова по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн.

В ГБР уточнили, что военком подозревается в незаконном обогащении на сумму более 188 млн грн.