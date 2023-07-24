Центр противодействия коррупции сообщил, что военкома Борисова, которого искали два дня, задержали возле здания ГБР. В Госбюро опровергли

"ГБР рапортует о задержании бывшего одесского военкома Борисова. Говорят, что искали Борисова два дня. Мол, тот пытался убежать, применял средства конспирации, меняя номера телефонов, автомобилей и местоположение, – сказано в сообщении. – Интересно, как так получилось, что задержали Борисова буквально в нескольких десятках метров от здания ГБР? А как же тяжелые двухдневные поиски?"
В ГБР сообщение ЦПК опровергли, отметив, что на самом деле задержание произошло не возле здания Госбюро.
"Просто уже начали снимать те действия, которые происходили, возле центрального помещения ГБР", – отметила в комментарии "24 каналу" спикер ведомства Ольга Чеканова.
По ее словам, меру пресечения Борисову будут избирать 25 июля в Киеве.
По данным Офиса генпрокурора, в период действия военного положения члены семьи Борисова по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн.
В ГБР уточнили, что военком подозревается в незаконном обогащении на сумму более 188 млн грн.
В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.
Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.
3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.
"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.
28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.