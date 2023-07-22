Зеленский: Одним только увольнением история с бывшим одесским военкомом не должна была завершиться

"Правоохранители доложили мне сегодня о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться", – заявил он.

Зеленский заявил, что проводится проверка территориальных центров комплектования.

"И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна", – подчеркнул президент.

Сегодня Офис генпрокурора сообщил, что Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от воинской службы. В то же время в Госбюро расследований указали, что местонахождение подозреваемого "уточняется".

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн.