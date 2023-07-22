Зеленский: Одним только увольнением история с бывшим одесским военкомом не должна была завершиться

"Правоохранители доложили мне сегодня о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться", – заявил он.
Зеленский заявил, что проводится проверка территориальных центров комплектования.
"И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна", – подчеркнул президент.
Сегодня Офис генпрокурора сообщил, что Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении, неявке на службу и уклонении от воинской службы. В то же время в Госбюро расследований указали, что местонахождение подозреваемого "уточняется".
По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению купили автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на более чем 151 млн грн.
Имени подозреваемого в ведомстве не называют, но, судя по обстоятельствам дела и опубликованному Офисом генпрокурора фото, речь идет об экс-руководителе Одесского регионального центра комплектования Евгении Борисове.
В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.
Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.
3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.
"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование о том, как семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.
28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.