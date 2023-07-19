В Харьковской области оккупанты обстреляли село с вертолета. Повреждено жилье и электросеть – ОВА

По его данным, прилеты в Купянске повредили не менее пяти частных домов, один – полностью уничтожен.
Накануне днем в поселке Двуречная Купянского района погиб 72-летний мужчина. 65-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Позже в больницу обратилась с легким ранением еще одна местная жительница, сообщил Синегубов.
"В селе Одноробовка Богодуховского района, которое было обстреляно с вертолета, уничтожены два частных дома, частично разрушены еще два. В селе Степное Изюмского района повреждена электросеть", – рассказал глава ОВА.
Он отметил, что на линии соприкосновения, которая проходит по Купянскому району, украинские защитники сдерживают попытки наступления оккупантов.
"Никакого продвижения вперед у врага нет", – добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.