В Харьковской области оккупанты обстреляли село с вертолета. Повреждено жилье и электросеть – ОВА

Под огнем РФ были частные жилые дома Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его данным, прилеты в Купянске повредили не менее пяти частных домов, один – полностью уничтожен.

Накануне днем в поселке Двуречная Купянского района погиб 72-летний мужчина. 65-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Позже в больницу обратилась с легким ранением еще одна местная жительница, сообщил Синегубов.

"В селе Одноробовка Богодуховского района, которое было обстреляно с вертолета, уничтожены два частных дома, частично разрушены еще два. В селе Степное Изюмского района повреждена электросеть", – рассказал глава ОВА.

Он отметил, что на линии соприкосновения, которая проходит по Купянскому району, украинские защитники сдерживают попытки наступления оккупантов.

"Никакого продвижения вперед у врага нет", – добавил Синегубов.