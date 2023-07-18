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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Харьковскую область. Погиб человек, еще один в больнице – ОВА

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Утром глава ОВА Синегубов также сообщал о прилетах в Двуречную
Утром глава ОВА Синегубов также сообщал о прилетах в Двуречную
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram (архив)

Армия России 18 июля обстреляла поселок Двуречная Харьковской области. Об этом пресс-служба областной военной администрации сообщила в Telegram.

По ее данным, погиб 72-летний мужчина. 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки.

"Сейчас женщина госпитализирована в больницу, ей оказывается необходимая помощь", – написали в ОВА.

Утром глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что в прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал Двуречную, а также Волчанск, Караичное, Бударки, Новомлинск, Западное, Купянск и Кисловку.

В результате обстрела Купянска из РСЗО повреждены предприятие и два частных жилых дома, двое мужчин были ранены.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Теги: Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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