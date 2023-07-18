Оккупанты обстреляли Харьковскую область. Погиб человек, еще один в больнице – ОВА

Утром глава ОВА Синегубов также сообщал о прилетах в Двуречную Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram (архив)

По ее данным, погиб 72-летний мужчина. 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки.

"Сейчас женщина госпитализирована в больницу, ей оказывается необходимая помощь", – написали в ОВА.

Утром глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что в прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал Двуречную, а также Волчанск, Караичное, Бударки, Новомлинск, Западное, Купянск и Кисловку.

В результате обстрела Купянска из РСЗО повреждены предприятие и два частных жилых дома, двое мужчин были ранены.