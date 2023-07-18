Оккупанты обстреляли Харьковскую область. Погиб человек, еще один в больнице – ОВА

По ее данным, погиб 72-летний мужчина. 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки.
"Сейчас женщина госпитализирована в больницу, ей оказывается необходимая помощь", – написали в ОВА.
Утром глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что в прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал Двуречную, а также Волчанск, Караичное, Бударки, Новомлинск, Западное, Купянск и Кисловку.
В результате обстрела Купянска из РСЗО повреждены предприятие и два частных жилых дома, двое мужчин были ранены.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.