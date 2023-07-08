Ночью оккупанты несколько раз обстреляли Харьковскую область. Пострадала многоэтажка и частное жилье, есть раненый

7 июля из-за обстрела РФ горело 3 га леса в Купянском районе Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

По его словам, сразу после полуночи РФ обстреляла Волчанск. Там поврежден девятиэтажный жилой дом. Мужчина 62 лет получил осколочное ранение, он госпитализирован.

"В 2:05 поступила информация о повторном артобстреле города Волчанск. Без пострадавших. Поврежден частный дом. В 5:00 в результате еще одного обстрела разрушения получил многоквартирный дом", – написал Синегубов.

Всего, по данным ОВА, в течение суток РФ наносила по области авиационные, минометные и артиллерийские удары в четырех районах – Купянском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском, Богодуховском районах.

В селе Тимофеевка Богодуховского района под огнем оказался частный дом и хозяйственные постройки. В село Ивашки около 10 ударов пришлось по территории сельскохозредприятий.

Вечером из-за обстрела загорелся лес в Купянском районе. Пожар распространился почти на 3 га, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям потушила его за несколько часов, добавил Синегубов.