Ночью оккупанты несколько раз обстреляли Харьковскую область. Пострадала многоэтажка и частное жилье, есть раненый

По его словам, сразу после полуночи РФ обстреляла Волчанск. Там поврежден девятиэтажный жилой дом. Мужчина 62 лет получил осколочное ранение, он госпитализирован.
"В 2:05 поступила информация о повторном артобстреле города Волчанск. Без пострадавших. Поврежден частный дом. В 5:00 в результате еще одного обстрела разрушения получил многоквартирный дом", – написал Синегубов.
Всего, по данным ОВА, в течение суток РФ наносила по области авиационные, минометные и артиллерийские удары в четырех районах – Купянском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском, Богодуховском районах.
В селе Тимофеевка Богодуховского района под огнем оказался частный дом и хозяйственные постройки. В село Ивашки около 10 ударов пришлось по территории сельскохозредприятий.
Вечером из-за обстрела загорелся лес в Купянском районе. Пожар распространился почти на 3 га, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям потушила его за несколько часов, добавил Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.