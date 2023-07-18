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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьковскую область обстреляли из артиллерии, минометов и РСЗО, двое раненых – ОВА

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Двое жителей региона пострадали в результате вражеских обстрелов
Двое жителей региона пострадали в результате вражеских обстрелов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые города и села Харьковской области. Об этом утром 18 июля сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В частности, под вражеским огнем были районы населенных пунктов Волчанск, Караичное, Бударки, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и другие.

В результате обстрела Купянска из РСЗО повреждены предприятие и два частных жилых дома. Двое гражданских мужчин 49 и 60 лет получили легкие ранения, в госпитализации не нуждались. 

"Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 12 га территории и обезвредили 143 взрывоопасных предмета", – отметил Синегубов.

Он добавил, что оккупанты пытались наступать в районе западнее Лимана Первого, но получили отпор украинских военных и отступили с потерями.

Теги: Харьковская область, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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