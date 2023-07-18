Харьковскую область обстреляли из артиллерии, минометов и РСЗО, двое раненых – ОВА

В частности, под вражеским огнем были районы населенных пунктов Волчанск, Караичное, Бударки, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и другие.

В результате обстрела Купянска из РСЗО повреждены предприятие и два частных жилых дома. Двое гражданских мужчин 49 и 60 лет получили легкие ранения, в госпитализации не нуждались.

"Продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 12 га территории и обезвредили 143 взрывоопасных предмета", – отметил Синегубов.

Он добавил, что оккупанты пытались наступать в районе западнее Лимана Первого, но получили отпор украинских военных и отступили с потерями.