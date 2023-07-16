В результате российских обстрелов Купянского района один человек погиб, еще один ранен – Харьковская ОВА

В частности, под обстрелами были Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное и Двуречная.

"В результате обстрела села Колодезное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один человек получил ранение. Поврежден частный жилой дом", – заявил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.