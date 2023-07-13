В результате российских обстрелов Харьковской области за сутки пострадал один человек, еще один подорвался на взрывном устройстве – ОВА

Войска страны-агрессора РФ применяли ствольную и реактивную артиллерию, минометы и авиацию.

В селе Одноробовка Богодуховского района повреждены шесть частных жилых домов, гараж, хозяйственные постройки, произошли пожары.

"В пгт Двуречная Купянского района получил ранение и был госпитализирован 67-летний мужчина. Медики оценивают его состояние как легкое", – написал Синегубов.

Также около 12.50 на выезде из Балаклеи трактор подорвался на неизвестном устройстве. 55-летний тракторист госпитализирован с ранением.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.