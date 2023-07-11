В результате российских обстрелов Харьковской области 10 июля ранен мужчина – ОВА

64-летний мужчина был ранен вследствие российского обстрела Двуречной.

В целом в понедельник оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Купянский и Чугуевский районы.

"В результате артобстрелов сел Александровка и Тимофеевка Богодуховского района повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. [...] В результате обстрелов из артиллерии и вертолетов села Одноробовка Богодуховского района повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль и объекты электроснабжения", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.