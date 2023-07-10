Житель Двуречной Харьковской области ранен в результате вражеского обстрела

"В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина. Медики диагностировали у него осколочное касательное ранение грудной клетки. Состояние пострадавшего удовлетворительное", – говорится в сообщении.
В течение предыдущих суток, 9 июля, Двуречная также была по обстрелом – оккупанты атаковали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов, использовали боевую авиацию, сообщал глава ОВА Олег Синегубов. Повреждены жилые дома, но обошлось без пострадавших.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.