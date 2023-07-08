Пес Патрон рассказал, как попал под обстрел в Харьковской области

В администрации отметили, что Патрон вместе со своими коллегами из Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям участвовал в разминировании в районе Балаклеи. О попадании под обстрел на его странице в Instagram сообщалось 1 июля.

"Вы знаете, что этот город до сих пор испытывает ракетные удары. Так было и когда мы находились там. Я услышал свист и гул, но подумал, что мои управляемо собираются взорвать взрывоопасные предметы. Но Михаил (хозяин Патрона Михаил Ильев. – "ГОРДОН") почему-то быстро меня перенес в укрытие и накрыл собой. Тогда я понял, что это была вражеская ракета. Очень близко. К сожалению, тогда погиб один человек и еще девять были ранены. Я был в укрытии, меня спас мой человек. Я пишу это не для того, чтобы вас испугать, что мог погибнуть. Я пишу, чтобы еще раз подчеркнуть, почему важно быть в укрытиях и брать туда с собой своих четырехлапых. Это спасает жизнь", – говорится в посте.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Патрон * (@patron_dsns)

Судя по обстоятельствам обстрела, он произошел 5 июня. Тогда оккупанты обстреляли Балаклейскую общину из РСЗО.