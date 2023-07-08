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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пес Патрон рассказал, как попал под обстрел в Харьковской области

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Хозяин Патрона отнес его в укрытие во время обстрела
Хозяин Патрона отнес его в укрытие во время обстрела
Фото: patron_dsns / Instagram

Пес Патрон неделю назад попал под обстрел в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Балаклейской городской военной администрации в Telegram 8 июля.

В администрации отметили, что Патрон вместе со своими коллегами из Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям участвовал в разминировании в районе Балаклеи. О попадании под обстрел на его странице в Instagram сообщалось 1 июля.

"Вы знаете, что этот город до сих пор испытывает ракетные удары. Так было и когда мы находились там. Я услышал свист и гул, но подумал, что мои управляемо собираются взорвать взрывоопасные предметы. Но Михаил (хозяин Патрона Михаил Ильев. – "ГОРДОН") почему-то быстро меня перенес в укрытие и накрыл собой. Тогда я понял, что это была вражеская ракета. Очень близко. К сожалению, тогда погиб один человек и еще девять были ранены. Я был в укрытии, меня спас мой человек. Я пишу это не для того, чтобы вас испугать, что мог погибнуть. Я пишу, чтобы еще раз подчеркнуть, почему важно быть в укрытиях и брать туда с собой своих четырехлапых. Это спасает жизнь", – говорится в посте.

Судя по обстоятельствам обстрела, он произошел 5 июня. Тогда оккупанты обстреляли Балаклейскую общину из РСЗО.

Контекст:

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему три года. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта 2022 года.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая 2022 года Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но пес Патрон на ней не присутствовал. Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: Харьковская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, пес Патрон
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