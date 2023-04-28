Бульвар Шоубиз
 
28 апреля, 2023
 
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"Ни стыда, ни совести", "Научил на свою голову". Дорофеева выложила откровенный снимок с Кацуриным. Он и пес Патрон отреагировали

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Дорофеева и Кацурин объявили о романе весной 2022 года
Дорофеева и Кацурин объявили о романе весной 2022 года
nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 27 апреля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена с бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Певица заявила, что количество просмотров их клипа на дуэтный трек "Щоб не було" на YouTube достигло отметки 13 млн.

"Мы с Мишей Кацуриным благодарим каждого", – написала Дорофеева.

На снимке, которым певица сопроводила пост, она и Кацурин запечатлены с высунутыми языками. Фото можно посмотреть здесь.

Кацурин с сарказмом прокомментировал пост.

"Что за люди! Нашли свободное место на паркинге и давай это свое свингерство делать! Ни стыда, ни совести", – написал он.

На снимок отреагировал также пес Патрон.

"Научил на свою голову давать лизь", – написал он.

ВИДЕО
Видео: DOROFEEVA / YouTube
Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

В январе 2023 года Дорофеева и Dantes официально оформили развод.

Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото, ресторатор, свингеры, Dorofeeva, Михаил Кацурин, пес Патрон
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