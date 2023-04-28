  "Ни стыда, ни совести", "Научил на свою голову". Дорофеева выложила откровенный снимок с Кацуриным. Он и пес Патрон отреагировали

Дорофеева и Кацурин объявили о романе весной 2022 года nadyadorofeeva / Instagram

Певица заявила, что количество просмотров их клипа на дуэтный трек "Щоб не було" на YouTube достигло отметки 13 млн.

"Мы с Мишей Кацуриным благодарим каждого", – написала Дорофеева.

На снимке, которым певица сопроводила пост, она и Кацурин запечатлены с высунутыми языками. Фото можно посмотреть здесь.

Кацурин с сарказмом прокомментировал пост.

"Что за люди! Нашли свободное место на паркинге и давай это свое свингерство делать! Ни стыда, ни совести", – написал он.

На снимок отреагировал также пес Патрон.

"Научил на свою голову давать лизь", – написал он.

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