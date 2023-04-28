  "Ни стыда, ни совести", "Научил на свою голову". Дорофеева выложила откровенный снимок с Кацуриным. Он и пес Патрон отреагировали

Певица заявила, что количество просмотров их клипа на дуэтный трек "Щоб не було" на YouTube достигло отметки 13 млн.
"Мы с Мишей Кацуриным благодарим каждого", – написала Дорофеева.
На снимке, которым певица сопроводила пост, она и Кацурин запечатлены с высунутыми языками. Фото можно посмотреть здесь.
Кацурин с сарказмом прокомментировал пост.
"Что за люди! Нашли свободное место на паркинге и давай это свое свингерство делать! Ни стыда, ни совести", – написал он.
На снимок отреагировал также пес Патрон.
"Научил на свою голову давать лизь", – написал он.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.
Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.
В январе 2023 года Дорофеева и Dantes официально оформили развод.
Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.