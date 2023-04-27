"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото

"Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения. Цветут сакуры. Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" – написала она.
На снимках Сумская запечатлена в зеленом худи и без макияжа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Красота в красоте!" – прокомментировала подписчица svitlanavk118.
Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).