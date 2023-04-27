Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
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"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото

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Сумская: Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения
Сумская: Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 20 августа разместила в Instagram подборку снимков, сделанных в саду с цветущими сакурами.

"Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения. Цветут сакуры. Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" – написала она.

На снимках Сумская запечатлена в зеленом худи и без макияжа.

"Красота в красоте!" – прокомментировала подписчица svitlanavk118.

Контекст:

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).

Теги: Ольга Сумская, актриса, фото, макияж
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