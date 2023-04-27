"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото

Сумская: Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения Фото: olgasumska / Instagram

"Среди тяжелых мыслей и ощущений всегда нахожу для себя энергию для вдохновения. Цветут сакуры. Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" – написала она.

На снимках Сумская запечатлена в зеленом худи и без макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Сумська (@olgasumska)

"Красота в красоте!" – прокомментировала подписчица svitlanavk118.