Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2023
 
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Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах

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Дорофеева перечислила свои находки за последний месяц
Дорофеева перечислила свои находки за последний месяц
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

33-летняя украинская певица Надя Дорофеева 24 апреля в Instagram рассказала, что ее радовало за последний месяц.

Среди перечисленного – завтраки на балконе вместе с бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, фильм "Памфир", напиток матча-оранж, концерт испанской певицы
Rosalia на фестивале Coachella, сериал "Последние из нас".

Пост Дорофеева сопроводила подборкой снимков. В нее она включила фото, на котором запечатлена в прозрачном лифе.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: фигура, Надя Дорофеева, певица, фото, бюстгальтер, Dorofeeva, бюст
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