Дорофеева снялась в прозрачном лифе и рассказала о своих фаворитах

Среди перечисленного – завтраки на балконе вместе с бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, фильм "Памфир", напиток матча-оранж, концерт испанской певицы

Rosalia на фестивале Coachella, сериал "Последние из нас".

Пост Дорофеева сопроводила подборкой снимков. В нее она включила фото, на котором запечатлена в прозрачном лифе.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го она была участницей украинской группы "Время и стекло", выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. В августе певица сообщила, что вернулась в Киев.