Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео

Певица предстала в нюдовом корсете и расстегнутых серых брюках. Она позировала, держа руки на талии. Тина Кароль предстала с распущенными волосами и минимумом макияжа.
Она в посте написала "Honey & Мед" и указала дату – 28 апреля. Вероятно, это дата грядущей премьеры новой песни Тины Кароль.
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15 апреля Тина Кароль опубликовала фотосет, для которого позировала с легким макияжем и синей орхидеей-серьгой в ухе.
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Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.