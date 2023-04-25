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25 апреля, 2023
 
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Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео

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Тина Кароль запланировала премьеру на 28 апреля
Тина Кароль запланировала премьеру на 28 апреля
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 24 апреля обнародовала в Instagram ролик, снятый в студии.

Певица предстала в нюдовом корсете и расстегнутых серых брюках. Она позировала, держа руки на талии. Тина Кароль предстала с распущенными волосами и минимумом макияжа.

Она в посте написала "Honey & Мед" и указала дату – 28 апреля. Вероятно, это дата грядущей премьеры новой песни Тины Кароль. 

15 апреля Тина Кароль опубликовала фотосет, для которого позировала с легким макияжем и синей орхидеей-серьгой в ухе.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Теги: видео, Тина Кароль, певица, макияж, ролик, корсет
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