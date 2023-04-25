Тина Кароль снялась в нюдовом корсете и расстегнутых брюках. Видео

Певица предстала в нюдовом корсете и расстегнутых серых брюках. Она позировала, держа руки на талии. Тина Кароль предстала с распущенными волосами и минимумом макияжа.

Она в посте написала "Honey & Мед" и указала дату – 28 апреля. Вероятно, это дата грядущей премьеры новой песни Тины Кароль.

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15 апреля Тина Кароль опубликовала фотосет, для которого позировала с легким макияжем и синей орхидеей-серьгой в ухе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol)