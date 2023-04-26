Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом

Мишина: Зачем мне чего-то ждать? Фото: misha.k.ua / Instagram

У актрисы спросили, что бы она делала, если бы у нее не было желания заниматься спортом.

По словам Мишиной, желания такого на самом деле не было, но она сама его сформировала.

"Зачем мне чего-то ждать?" – спросила она.

Пост Мишина сопроводила снимком, на котором запечатлена в нижнем белье. Актриса надела черный бюстгальтер в спортивном стиле и серые трусы. Она позировала стоя перед зеркалом.





Фото: misha.k.ua / Instagram

У Мишиной также спросили, что делать, если нужно похудеть, но нет мотивации.

"Значит, не так сильно и надо", – отметила Мишина.