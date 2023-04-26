Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом

У актрисы спросили, что бы она делала, если бы у нее не было желания заниматься спортом.
По словам Мишиной, желания такого на самом деле не было, но она сама его сформировала.
"Зачем мне чего-то ждать?" – спросила она.
Пост Мишина сопроводила снимком, на котором запечатлена в нижнем белье. Актриса надела черный бюстгальтер в спортивном стиле и серые трусы. Она позировала стоя перед зеркалом.
У Мишиной также спросили, что делать, если нужно похудеть, но нет мотивации.
"Значит, не так сильно и надо", – отметила Мишина.
Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".
Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.
В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.
Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта 2023 года актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.