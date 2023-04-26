Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Новости

Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина: Зачем мне чего-то ждать?
Мишина: Зачем мне чего-то ждать?
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 26 апреля в Instagram Stories ответила на вопрос подписчицы.

У актрисы спросили, что бы она делала, если бы у нее не было желания заниматься спортом.

По словам Мишиной, желания такого на самом деле не было, но она сама его сформировала.

"Зачем мне чего-то ждать?" – спросила она.

Пост Мишина сопроводила снимком, на котором запечатлена в нижнем белье. Актриса надела черный бюстгальтер в спортивном стиле и серые трусы. Она позировала стоя перед зеркалом.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

У Мишиной также спросили, что делать, если нужно похудеть, но нет мотивации.

"Значит, не так сильно и надо", – отметила Мишина.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта 2023 года актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, актриса, фото, похудение, белье, Ксения Мишина, бюстгальтер, трусы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
  Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
Галина ГРИШИНА
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию до войны и рассказал, с чем связаны его проблемы со здоровьем
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию до войны и рассказал, с чем связаны его проблемы со здоровьем
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
Галина ГРИШИНА
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
Галина ГРИШИНА
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Галина ГРИШИНА
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Галина ГРИШИНА
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Галина ГРИШИНА
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
Галина ГРИШИНА
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 